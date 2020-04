Marieke: “Zelf knippen doe ik niet meer, dus loopt mijn zoon nu rond met haren tot over zijn ogen en oren”

“Zouden we nog vlug naar de kapper gaan?” Dat was de vraag twee dagen voor we op reis vertrokken naar Spanje, nu al bijna drie weken geleden. “Ja, dat zouden we.” Al vond het lot dat minder noodzakelijk, want de kapper was uitzonderlijk gesloten.

Mijn zoon stapte dan maar op het vliegtuig met wapperende manen. Een beetje zuidelijke nonchalance, paste wel bij de setting. Maar wat toen nog als charmant kon doorgaan, ziet er stilaan uit als coupe clochard. Mijn zoon zijn oren en ogen verdwijnen. Elke dag een beetje meer.

Zelf er de schaar inzetten, doe ik niet meer. Dat experiment hebben we gehad toen hij ruim een jaar oud was. Dat het grandioos mislukte, bewijzen talloze foto’s.

Na deze crisis gaan een paar beroepsgroepen terecht een loonsverhoging kunnen afdwingen. Verpleegsters en verplegers – dat is evident –, leraars, supermarktpersoneel … Maar van mijn part ook kappers. Nu zou ik met plezier het dubbele betalen voor een kind met oren en ogen. (lto)