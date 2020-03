“Als je nu per se play-offs wil om zelf nog een Europees ticket te pakken, is dat de schaamte voorbij”

Topcoach Hein Vanhaezebrouck fileert elke week het (Belgische) voetbalweekend, ook in tijden van corona en technische werkloosheid. Dit keer koppelt hij de huidige crisis aan de onduidelijkheid in het Belgisch voetbal. “Raar dat sommigen aan de ene kant de regels promoten via Twitter, maar aan de andere kant alleen aan hun eigenbelang denken.”

Jammer dat de coronamaatregelen in België niet meteen voor minstens een maand werden verlengd. Dan was het ook duidelijk geweest dat er in mei of juni niet meer zou worden ­gevoetbald. Nu laten ze toch ...