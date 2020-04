De 12-jarige Kiana Laureyssens kan haar leven stabiel en kwalitatief verlengen als ze een 59.000 euro kostende behandeling kan krijgen. Haar vader en uit Genk afkomstige moeder hopen dat bedrag via crowdfunding bijeen te krijgen.

Kiana was negen toen ze te horen kreeg dat ze botkanker had. De klap was zwaar voor haar, haar ouders en broer. Kiana’s ouders zijn al sinds 2012 gescheiden, maar strijden sinds 2017 als een hecht ...