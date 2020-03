Commandant slaat alarm: Coronavirus “verspreidt zich ongecontroleerd” op Amerikaans vliegdekschip

De commandant van het Amerikaanse nucleaire vliegdekschip Theodore Roosevelt heeft het Pentagon in een noodkreet laten weten dat het coronavirus zich ongecontroleerd door zijn schip verspreidt en vraagt onmiddellijke hulp om zijn bemanning in quarantaine te plaatsen.

Commandant Brett Crozier schreef in een brief dat ze de verspreiding van het virus via de 4.000 bemanningsleden niet hadden kunnen tegenhouden en stelt dat er een nijpende situatie aan boord van het schip is. Het marineschip ligt nu aangemeerd in Guam, een Amerikaans territorium in de Grote Oceaan.

Foto: via REUTERS

“We zijn niet in oorlog. Zeelieden hoeven niet te sterven”, schreef Crozier volgens de San Francisco Chronicle, die dinsdag een kopie van de brief publiceerde. “De verspreiding van de ziekte is aan de gang en versnelt”, aldus Crozier, verwijzend naar de “inherente ruimtebeperkingen” op het schip.

Ruim honderd besmettingen

Hij vroeg hulp om bijna de gehele bemanning aan wal in Guam in quarantaine te kunnen plaatsen. Iedereen aan boord van het schip houden is een “onnodig risico”, schreef de commandant. The Chronicle meldde dat inmiddels meer dan honderd bemanningsleden besmet zijn.

Het vliegdekschip lag drie weken geleden voor het laatst in een haven in Vietnam. Toen waren ook al mensen besmet geraakt met het virus. Een hoge marinefunctionaris zei dat destijds “uitgebreide voorzorgsmaatregelen” zijn genomen toen de bemanning weer aan boord ging.

Het is de eerste keer dat het coronavirus is opgedoken op een Amerikaans marineschip op zee.