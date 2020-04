VN-secretaris Guterres: “Coronavirus is ergste wereldcrisis sinds WOII”

De pandemie van Covid-19 is de ergste wereldwijde crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres dinsdag gezegd. Guterres uitte zijn bezorgdheid dat in de wereld meer conflicten kunnen ontstaan.

De VN-secretaris deed de uitspraken tijdens een interview met verschillende media. Gevraagd naar zijn motivatie om dit te beschouwen als de “ergste wereldcrisis sinds de oprichting van de VN” 75 jaar geleden, zei hij dat het “de combinatie is van een bedreigende ziekte” en de economische impact die kan leiden tot een ongekende recessie.

“De combinatie van deze twee factoren en het risico van toenemende instabiliteit, toegenomen geweld en toegenomen conflicten” maken deze crisis “voor ons de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog”, zei hij.

“Mensheid staat op het spel”

Het is ook een crisis “die de krachtigste en meest effectieve reactie vereist”. En die kan alleen bereikt worden “door solidariteit en het loslaten van politieke spelletjes en het besef dat de mensheid op het spel staat”, voegde Antonio Guterres toe.

Volgens hem is de internationale gemeenschap nog ver verwijderd van deze solidariteit, omdat de ontwikkelde landen tot dusver vooral hun eigen economieën ondersteunen.

“We hebben nog lang geen wereldwijd systeem om ontwikkelingslanden te helpen de ziekte te elimineren en tegelijkertijd de dramatische gevolgen voor de bevolking te beheersen, in termen van banenverlies, het verdwijnen van kleine bedrijven en het einde van informele handel” .

“We gaan langzaam de goede kant op, maar we moeten versnellen en meer doen als we de ziekte willen verslaan en mensen in nood willen ondersteunen”, zei de secretaris-generaal.