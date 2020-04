Baas vreest voor meer doden op cruiseschip Zaandam, Trump gaat “doen wat juist is”

De baas van de Holland America Line (HAL) vreest dat het dodental aan boord van het cruiseschip Zaandam door het coronavirus gaat oplopen als het schip niet mag aanmeren in Florida. Dat schrijft Orlando Ashford in een lokale krant in de Amerikaanse staat.

“Vier mensen zijn er al overleden en ik ben bang dat er meer levens in gevaar zijn”, aldus Ashford. “Op 30 maart vertoonden 76 passagiers en 117 bemanningsleden griepachtige verschijnselen. Deze ongelukkigen zitten onvrijwillig gevangen in een politiek spel.” Zeker acht mensen zijn besmet met het virus.

“Landen zijn druk bezig om het virus te bestrijden en dat doen ze geconcentreerd, maar ze keren nu tientallen mensen die nog op zee zitten de rug toe”, vervolgt Ashford.

Trump gaat tussenkomen

De Zaandam hoopt aan te kunnen meren in Florida, zodat reizigers daar van boord kunnen om behandeld te worden of naar huis toe te gaan. Het zou er donderdag aankomen. Maandag liet de gouverneur van Florida weten dat het schip niet welkom was om passagiers te “dumpen” en de lokale gezondheidszorg te belasten.

De Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdagavond (lokale tijd) in een persconferentie dat hij de situatie gaat bekijken. “Ik ga doen wat het juiste is, niet voor ons, maar voor de menselijkheid. Er zijn mensen die op het schip sterven of ernstig ziek zijn.” Trump gaat overleggen met gouverneur Ron DeSantis over het mogelijk toelaten van de Zaandam.

Er zijn twintig Nederlanders aan boord van de Zaandam. Mensen die geen ziektesymptomen vertoonden zijn eerder overgebracht naar de Rotterdam, een ander cruiseschip van HAL, dat ook nog niet mag aanmeren in de VS.