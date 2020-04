Frans moederbedrijf claimt miljardendividend van BNP Paribas Fortis

Net nu de banken gevraagd wordt de economie te steunen, is BNP Paribas van plan 1,9 miljard euro dividend weg te halen bij zijn Belgische dochter BNP Paribas Fortis. Dat schrijft De Standaard woensdag. Minister Alexander De Croo herhaalt zijn oproep geen dividenden uit te betalen. Ook de ECB voert de druk op.

Op het ogenblik dat de banken gevraagd wordt een ­inspanning te doen voor particulieren en ondernemers die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, is de Franse bank BNP Paribas van plan om bijna de volledige winst (1,9 miljard euro) weg te halen bij haar Belgische dochter. Daardoor dreigt die ­minder middelen over te houden om de Belgische economie door de coronacrisis te loodsen. De 1,9 miljard euro is zelfs meer dan de 1,5 miljard die de Belgische banken aan eerste verliezen moeten slikken in het met minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) overeengekomen bankenplan.

BNP Paribas wil zijn dividendbeleid gewoon voort­zetten, en daarvoor heeft de Franse bank het geld van haar Belgische dochter nodig. Als de Fransen hun plan doorzetten, zouden ze niet alleen de Belgische buffer verzwakken, maar tezelfdertijd hun capaciteit om de Franse economie te steunen vergroten. “Dat zou nergens op slaan en heel onsolidair zijn”, zegt Koen Schoors, professor economie aan de UGent.

Oproep van ECB en De Croo

Opvallend is dat de Franse grootbank al vanuit verschillende hoeken is aangemaand om helemaal geen dividend uit te betalen. Vrijdag riep de Europese Centrale Bank (ECB) de banken nog op om voorlopig af te zien van dividendbetalingen. Verschillende banken maakten prompt bekend gevolg te geven aan de oproep. Maar BNP Paribas reageerde helemaal anders.

“Ik herhaal mijn oproep van afgelopen week dat het mij niet het moment lijkt om een dividend uit te keren”, zegt minister De Croo. “Ik zie dat verschillende banken al de oproep van de ECB hebben gevolgd en mij dus niet nodig hebben om tot dat besluit te komen.”