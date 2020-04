Barcelona bespaart 14 miljoen euro per maand door salarisinlevering van 70 procent

Maandag gingen de spelers van FC Barcelona ermee akkoord gedurende de coronacrisis slechts 30 procent van hun loon te ontvangen. Het levert de Spaanse kampioen een besparing op van 14 miljoen euro per maand. Dat bevestigde voorzitter Josep Bartomeu dinsdag aan Catalunya Radio.

Omdat ook de andere sporters van de club, waaronder de eveneens succesvolle basket- en handballers, akkoord gingen met een salarisinlevering van 70 procent, bedraagt de totale besparing voor de sportvereniging Barcelona 16 miljoen euro.

Bartomeu verwacht dat de crisismaatregel een tweetal maanden zal gelden. Lionel Messi en co verliezen in dat scenario 11,5 procent van hun jaarloon. “De situatie is ernstig. Dan moet je ook maatregelen treffen”, aldus de Barça-preses.

Met bijna 95.000 infecties en ruim 8.000 doden is Spanje na Italië het hardst getroffen land in Europa.