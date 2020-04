Kris Sterkens nieuwe CEO Janssen Pharmaceutica

Kris Sterkens komt aan het hoofd te staan van Janssen Pharmaceutica, de grootste geneesmiddelenproducent van Vlaanderen. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt.

Janssen Pharmaceutica is een dochter van de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson. Janssen Pharmaceutica heeft in ons land vestigingen in Beerse, Geel, Olen, La Louvière en Merksem, en telt in totaal 5.100 medewerkers.

Sterkens volgt als CEO Stef Heylen op, die met pensioen gaat. Sterkens behoudt overigens zijn functie als company group chairman bij Janssen voor Europa, Midden-Oosten en Afrika.