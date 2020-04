Nieuwe wolf steekt als allereerste wolf in de geschiedenis het Albertkanaal over

De nieuwe wolf, die de voorbije dagen in de Antwerpse Kempen werd waargenomen, heeft als allereerste wolf het Albertkanaal overgestoken, zo meldt Welkom Wolf woensdag. Het dier maakte meer dan waarschijnlijk de oversteek via een brug of sluis. “Een heel bijzondere prestatie toch, want het Albertkanaal werd altijd beschouwd als een niet te onderschatten barrière voor migratie van wolven in zuidelijke richting”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

Wolf Noella

Kort nadat de wolf gefilmd was op de terreinen van Centerbeton in Herentals, gelegen op de noordelijke oever van het Albertkanaal, ontving het meldpunt Welkomwolf.be naar eigen zeggen nieuwe en zeer betrouwbare meldingen vanuit locaties aan de zuidkant van het Albertkanaal. Dat betekent dat de zwerver in de ochtend van 31 maart het Albertkanaal moet zijn overgestoken.

“Meer dan waarschijnlijk deed het dier dat via een brug of sluis, want zwemmen over dit kanaal met steile betonnen oevers staat gelijk aan zelfmoord”, vertelt Loos. “Het is bekend dat wolven zwemmen over enorme rivieren zoals de Elbe of de Rijn, maar ze zijn niet dom: ze kunnen goed inschatten dat een sprong in het Albertkanaal gelijkstaat aan een gewisse dood. De kans dat de wolf toch heeft gezwommen en via een wildtrap het kanaal heeft verlaten, is erg klein.”

Volgens Welkom Wolf is de nieuwe wolf de allereerste wolf in de geschiedenis die erin slaagt om het Albertkanaal te kruisen. Het Albertkanaal is immers gegraven tussen 1930 en 1939, toen wolven in heel West-Europa al lang waren uitgeroeid. “In januari 2018 slaagde wolvin Naya er al in om in één nacht twee keer het gebetonneerde kanaal Dessel-Kwaadmechelen over te steken, maar met het kruisen van het Albertkanaal schrijft de nieuwkomer pas echt geschiedenis”, besluit Loos.

