Aprilvis van de dag: “Door uitstel EURO 2020 krijgen we toch nog op tijd een nationaal stadion… in Luxemburg”

De aprilvis van de dag komt van de Waalse krant L’Avenir. Onze Franstalige collega’s weten hun lezers woensdagochtend te verblijden met het ‘nieuws’ dat het uitstel van EURO 2020 naar 2021 ervoor zorgt dat ons land alsnog een nationaal stadion heeft tegen de start van het EK voetbal. Dat nieuwe stadion zou er in de provincie Luxemburg komen, omdat daar de minste coronagevallen van het land te bespeuren zijn.

Groot nieuws op pagina 9 van L’Avenir vandaag: de Europese voetbalbond UEFA en de regering-Wilmès zijn akkoord om tegen volgend jaar toch nog een aantal wedstrijden van EURO 2020 in een nieuw nationaal stadion in België te laten doorgaan. “We moeten de economie immers herlanceren na de coronacrisis, dus grote overheidsprojecten zijn welkom”, klinkt het. “De noodregering Wilmès profiteert van zijn volmachten om, nu de N-VA niet in de weg kan liggen om nationale projecten af te schieten, alsnog werk te maken van een nationaal stadion.”

Die zal er wel niet komen in Brussel maar in Luxemburg, “één van de minst besmette zones van België”. De locatie werd gevonden via Google Maps omdat de betrokken functionarissen door de coronacrisis niet ter plekke konden gaan. Om het stadion nog af te krijgen tegen volgend jaar, krijgt België de hulp van 30.000 arbeiders uit Nepal die Qatar niet meer nodig had. Nog volgens L’Avenir zou de finale van het EK, die in Wembley gespeeld zou worden, verplaatst worden naar België als het stadion op tijd af is.

En daar stopt het niet: Werchter, Pukkelpop, Dour en Tomorrowland zouden in 2021 meteen ook in het nationale stadion kunnen doorgaan. Maar goed ook, want volgens de krant zullen alle festivals dit jaar moeten doorgaan… achter gesloten deuren.