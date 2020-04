Zelfs machtigste vliegdekschip is niet opgewassen tegen corona: kapitein smeekt om aan land te mogen gaan

Wanneer de Amerikanen zich ergens ter wereld gaan mengen in een oorlog, krijgt het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt als eerste opdracht koers te zetten in die richting. De Golfoorlog, de oorlog tegen Afghanistan, de oorlog in Bosnië. Altijd zijn de VS-bommenwerpers vanop de Theodore Roosevelt vertrokken. Nu zijn 200 Roosevelt-matrozen besmet met corona en moet de kapitein het Pentagon smeken aan land te mogen gaan.