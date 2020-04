Familie van overleden Rachel (12): “Kinderen zijn geen prioritair geval, zei de dokter. Ze stierf in onze woonkamer”

Gent -

“We zijn erg teleurgesteld in het gezondheidssysteem van ons land”, zegt de familie van Rachel, het 12-jarige meisje uit Gent dat overleed aan het coronavirus. Het meisje werd door een huisarts wandelen gestuurd, en ze stierf drie dagen later in de woonkamer thuis toen een ambulance niet opdaagde. “De drempel ligt te hoog. België moet ook jonge mensen beginnen testen op het virus. Alleen zo kunnen kinderen als Rachel gered worden.”