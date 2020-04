Staking in enkele Delhaizes wegens onvrede over compensaties voor personeel

In drie Brusselse en één Naamse Delhaize is er vanaf woensdagmorgen gestaakt. Het personeel is er niet tevreden met de compensaties die de directie voorstelt voor “de mensen die blijven werken in deze moeilijke omstandigheden”. De Franstalige vakbond CNE vreest dat de acties kunnen uitbreiden. “In het slechtste geval komt het tot een algemene staking bij Delhaize en duiken er ook acties op bij Carrefour”, zegt Manu Gonzalez van CNE. “Daar zijn nu de voorstellen van de directie voorgelegd aan het personeel. Mogelijk wordt er ook daar slecht op gereageerd.” Voorlopig lijken er geen problemen in Vlaanderen te zijn. “Ik heb toch nog niets horen rommelen”, aldus Kristel Van Damme, ACV Puls-secretaris in de distributie.

450 euro extra

Dinsdag kwam er nochtans nieuws “dat er grote vooruitgang geboekt was in de onderhandelingen tussen supermarkten en bonden”. “Bij Colruyt zijn er toegevingen, bij Aldi een protocolakkoord dat nu wordt voorgelegd aan de achterban. Bij Carrefour worden de laatste punten en komma’s van de teksten gezet en ook bij Delhaize zal het niet lang meer duren”, zei Van Damme toen.

Bij Delhaize laten ze weten “dat er veel begrip is voor het personeel dat aan de slag is”. “De druk en de toeloop is inderdaad enorm”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “We hebben dan ook al veel gedaan voor de veiligheid en gezondheid van het personeel. Nu is er een voorstel dat volgens ons evenwichtig en correct is. Het personeel krijgt vijf extra verlofdagen plus een extra financiële vergoeding in de vorm van kortingen tot 25 procent in de winkel en extra maaltijdcheques. Reken je het uit, dan komt dat neer op een bedrag tot 450 euro netto dat het personeel maandelijks extra krijgt. Nogmaals, we hebben alle respect voor het personeel, maar dit lijkt ons toch een evenwichtig voorstel.” Manu Gonzalez reageert nog “dat het personeel het jammer vindt dat er geen gehoor werd gegeven aan de vraag om een uurtje vroeger te sluiten”. “En ook de financiële compensatie hadden ze liever in een premie gezien dan in een korting in de eigen winkel.”