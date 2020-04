Vlaams coronaslachtoffer (90) wordt wereldnieuws na moedige daad: “Geef mijn zuurstof maar aan jonge mensen, ik heb een goed leven gehad”

De wereldpers is in de ban van Suzanne Hoylaerts uit Binkom, bij Lubbeek. De 90-jarige dame werd besmet door corona, maar weigerde beademd te worden omdat ze haar toestel wilde bewaren voor de jongeren. Nu krijgt de familie steunbetuigingen uit de verste uithoeken van de wereld. “Typisch ons mama. Zichzelf wegcijferen voor anderen. Ik heb het nooit anders geweten”, zegt dochter Judith.

Suzanne Hoylaerts is vrijdagmiddag in intieme kring begraven op het kerkhof van Binkom (Lubbeek). Volgens de richtlijnen omtrent het coronavirus, zo stond er op de rouwbrief. Anders was er ongetwijfeld ...