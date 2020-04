3.000 euro voor wie omzet met 60 procent zag dalen

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft woensdagmiddag extra maatregelen bekendgemaakt om bedrijven te steunen die draaiende blijven maar nog weinig omzet draaien.

Bedrijven die hun omzet met 60 procent zagen dalen, kunnen binnenkort aanspraak maken op een eenmalige forfaitaire premie van 3.000 euro. Onder andere bedrijven in de entertainmentsector, kinesitherapeuten, kleine pralinewinkels, schilders of loodgieters zouden hier aanspraak op kunnen maken.

Voor grotere bedrijven worden middelen vrijgemaakt die ervoor moeten zorgen dat ondernemingen over voldoende cash blijven beschikken. Voor die bedrijven wordt daarom de waarborgcapaciteit bij Gigarant verhoogd van 1,5 miljard euro tot 3 miljard euro. Vlaams minister voor Economie, Hilde Crevits: “Veel ondernemingen hebben in deze crisisperiode niet alleen moeilijkheden bij betalingen, maar zien ook hun kapitaalbasis aangetast. Bedrijven moeten gaan lenen. We zorgen nu voor een Coronacrisiswaarborg waarbij we vanuit de overheid 100 miljoen euro voorzien. Grote bedrijven die waarborgen boven 1,5 miljoen euro nodig hebben kunnen een Gigarant-waarborg krijgen. We breiden de waarborgcapaciteit van Gigarant uit tot 3 miljard euro.”

Ook start-ups en scale-ups die nu in moeilijkheden komen, kunnen rekenen op steun. “We maken achtergestelde leningen mogelijk voor start-ups en scale-ups, die we daarmee een financiële buffer op middellange termijn geven. We voorzien daarvoor in een kapitaalverhoging van 250 miljoen euro bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen.”

Het nieuwe pakket komt bovenop de eerste maatregelen. “Maar uiteraard blijven ook de andere maatregelen lopen zoals de borgstelling van de regering en de hinderpremie voor de bedrijven die moesten sluiten”, zegt Jan Jambon.