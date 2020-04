Hoe het bestuur van Barcelona als verliezer achterblijft na koude (maar openlijke) oorlog met Lionel Messi

U heeft het de voorbije week ongetwijfeld ook zien voorbijkomen. “Barcelona-spelers niet akkoord met voorstel om loon in te leveren”. Enkele dagen later gevolgd door “Barcelona-spelers leveren dan toch loon in.” Het is het resultaat van een perceptie-oorlogje tussen Barcelona en zijn spelers, met kapitein Lionel Messi voorop, waar de nodige voorgeschiedenis bij komt kijken. De fans roepen inmiddels al om het ontslag van voorzitter Josep Bartomeu.