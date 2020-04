Doelman Jordi Nolle verlaat Beerschot voor Hoogstraten

De 21-jarige doelman Jordi Nolle verlaat Beerschot en stapt over naar amateurclub Hoogstraten VV. Daar ondertekende hij woensdag een contract voor een seizoen.

Nolle debuteerde in mei 2018 voor de Ratten in het play-off 2 duel tegen Eupen. Hij verving toen in de slotfase Rafa Romo. Daarna moest de doelman zich tevreden stellen met af en toe een plaats op de bank.

“We hebben alle begrip voor het vertrek van doelwachter Jordi Nolle”, zegt algemeen directeur Gunther Dieltjens. “Onze boomlange keeper heeft heel veel in zijn mars maar Mike Van Haemel hebben we nu eenmaal een absolute topkeeper. We wensen Jordi alle mogelijke succes toe en we zijn ervan overtuigd dat we hem in de toekomst nog veel gaan zien schitteren.”

Beerschot maakt nog kans op promotie naar 1A. Het is voorlopig afwachten of (en wanneer) de terugwedstrijd van de promotiefinale in en tegen OH Leuven wordt gespeeld. Beerschot won de heenmatch met 1-0.