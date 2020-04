Tabaksindustrie gaat strijd aan met corona

British American Tobacco (BAT) werkt via zijn biotechdochter Kentucky BioProcessing (KBP) aan een vaccin tegen COVID-19. De producent van onder meer Lucky Strike, Pall Mall en Camel hoopt al vanaf begin juni tussen de 1 en 3 miljoen dosissen per week te produceren van het vaccin.

Het vaccin is gebaseerd op snelgroeiende tabaksplanten. KBP kloonde een deel van de gensequentie van COVID-19 en ontwikkelde zo een mogelijk antigen. Dat antigen bracht het bedrijf vervolgens in in snelgroeiende tabaksplanten voor reproductie.

Na zes weken zijn de planten klaar om geoogst te worden, waarna het antigen wordt uitgezuiverd. Nu voert KBP er pre-klinische tests mee uit op dieren. “Als de tests goed gaan, zijn we hoopvol dat, met de juiste partners en overheidssteun, we tussen 1 en 3 miljoen dosissen van het vaccin kunnen produceren per week vanaf juni”, zegt BAT.

De tabaksproducent is nu op zoek naar mogelijke partners. Hij is onder meer in gesprek met het voedsel- en medicijnenagentschap FDA en het agentschap voor biomedisch onderzoek BARDA in de Verenigde Staten en met het gezondheidsdepartement DHSC in het Verenigd Koninkrijk.

BAT-dochter KBP ontwikkelde in 2014 al een werkzaam vaccin tegen de infectieziekte ebola - ZMapp. Dat gebeurde toen in samenwerking met BARDA.

