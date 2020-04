Politie bewaakt grens vanuit oude scoutstent: “We lijken wel re-enactors van de Tweede Wereldoorlog”

“Het zijn niet de scouts die op kamp zijn, maar de politie”. Meerdere chauffeurs die vandaag of gisteren de Belgisch-Nederlandse grens overstaken via de E19 krabden zich even in het haar bij de aanblik. “Sinds gisteren hebben we inderdaad een oude scoutstent en wat aftandse stuks tuinmeubilair gekregen dat moet dienen als “douanekantoor”, klinkt het bij de misnoegde agenten die er heel de dag en nacht de wacht optrekken.

drie stoeltjes en een tafeltje uit vervlogen tijden.

“We lijken wel re-enactors van de Tweede Wereldoorlog, zo”. Ook vakbondsman Vincent Houssin (VSOA) vindt het er ver over. “Al twee weken vragen wij beter materieel van de regering om de nieuwe taken te vervullen. En dit is dus alles wat ze tevoorschijn kunnen toveren. Triestig. Waarom krijgt de politie geen hulp van defensie en de civiele bescherming?”