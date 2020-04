De Europese clubcompetities Champions League en Europa League worden in juli en augustus afgewerkt, en interlands die voor juni gepland stonden zullen in de herfst worden ingehaald. Dat is één van de belangrijkste maatregelen die de Europese voetbalbond UEFA op zijn videoconferentie met zijn lidstaten van woensdag communiceert, beweert de Duitse openbare omroep ZDF.

Als dat klopt, wil dat zeggen dat de Europese voetbalbond ervan uitgaat dat er komende zomer alweer gevoetbald kan worden. Tot dusver is daar nog maar weinig duidelijkheid over. In België legde de voetbalbond het profvoetbal alvast stil tot 1 mei en zijn alle amateurcompetities afgelopen. In Nederland besliste de regering al om het voetbal minstens tot 1 juni te staken.

De Champions League en de Europa League moesten net zoals zo goed als alle nationale voetbalcompetities stilgelegd worden door de uitbraak van het coronavirus in Europa. De laatste wedstrijden die gespeeld werden, dateren van donderdag 12 maart. Zowel in de Champions League als in de Europa League moeten sommige achtste finales nog gedeeltelijk of zelfs helemaal afgewerkt worden.