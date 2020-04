KBVB heeft geen plek meer voor Kris Wagner als bondsprocureur, corona-initiatief kost hem de kop

De KBVB heeft op de vergadering van gisteren beslist om met onmiddellijke ingang het mandaat van Bondsprocureur Kris Wagner te beëindigen. Zijn mandaat stond al langer onder druk en de publieke posts op Facebook van Wagner - waarin hij een privé-initiatief met Beerschot-bestuurder Walter Damen aankondigde - zorgden ervoor dat zijn positie niet langer houdbaar was.

“De positie van de Bondsprocureur stond al langer onder druk, maar was door diens publieke Facebookposts van afgelopen week niet langer houdbaar. Een Bondsprocureur dient zijn functie onafhankelijk, onpartijdig, discreet en integer uit te voeren. De KBVB is van oordeel dat de Bondsprocureur met zijn recente Facebookposts de grenzen van de sereniteit opzoekt en mogelijks een schijn van partijdigheid creëert”, staat te lezen in het persbericht van de KBVB.

Verder meldt de voetbalbond dat er reeds herhaaldelijk werd aangedrongen op een serene en discrete invulling van de rol, maar zonder succes. Ook de Pro League onderschrijft de beslissing van de Raad van Bestuur van de KBVB.

De KBVB laat weten dat ze van het stilliggen van de competitie gebruik zal maken om een “het één en het ander nader af te stemmen” en op zoek zal gaan naar een nieuwe Bondsprocureur.

De Facebookpost die Wagner de das omdeed

De link met Beerschot-bestuurder Walter Damen vormt de kern van de zaak. Wagner zette samen met Damen het initiatief ‘Coronaresist’ op. De KBVB meent dat hij hierdoor als zijn onpartijdigheid als bondsprocureur in het gedrang brengt. Een expliciete link met een clubbestuurder strookt niet met de ethische code die de voetbalbond wenst uit te dragen.

Foto: Facebook

