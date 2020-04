Oefenmatchen in Zweden voortaan geheim nadat gokkers amateurclubs overrompelen: “Het was compleet gestoord”

De Zweedse amateurclub Eskilstuna FC heeft zijn geplande oefenwedstrijd tegen Näshulta GoIF moeten annuleren nadat gokkers van over de hele wereld de club lastigvielen. De Zweedse voetbalbond heeft de clubs intussen gevraagd niet meer te communiceren over geplande oefenwedstrijden “voor hun eigen veiligheid”.

“Het begon maandagochtend, toen ik een e-mail kreeg over iemand die zich afvroeg hoe we speelden. In het begin dacht ik dat het een grap was, maar al snel begon de telefoon te rinkelen. En hij bleef de hele dag maar rinkelen”, begint Eskilstuna FC-coach Fredrik Eklund zijn verhaal in de plaatselijke krant Eskilstuna-Kuriren.

Wat bleek? Gokbedrijf bet365 had de vriendenwedstrijd tussen de twee Zweedse amateurclubs opgelijst als één van de wedstrijden waar gokkers van over de hele wereld op konden inzetten. In Zweden zijn evenementen met minder dan vijftig personen namelijk nog altijd toegestaan, waardoor oefenwedstrijden zonder publiek nog steeds kunnen doorgaan. Daardoor is Zweden samen met Wit-Rusland het enige Europese land waar nog gevoetbald mag worden.

Maar bij Eskilstuna zagen ze het al snel uit de hand lopen. De hele dag lang kregen de spelers en staf telefoontjes van over de hele wereld. “Ze belden zelfs andere ploegen uit onze reeks op om erachter te komen hoe we spelen. Het werd hoe langer hoe gekker”, aldus Eklund. “Ik had mensen van over de hele wereld aan de lijn die wilden weten of we met onze sterkste ploeg zouden spelen”, zegt voorzitter Bengin Ozeran bij Fotbollskanalen. “Het was compleet gestoord.”

Op sociale media kwamen dan weer bedreigingen binnen van gokkers die geld hadden ingezet op verlies van de club uit het centrum van Zweden. Uiteindelijk besliste Eskilstuna na overleg met de Zweedse voetbalbond de oefenwedstrijd af te gelasten. “Ik had het mezelf nooit vergeven, mocht de jongens erna iets overkomen zijn”, aldus Eklund.

Voor de Zweedse voetbalbond was dit geen nieuws. Integrity Officer Johan Claesson schat dat er al zo’n dertig verschillende clubs bij de bond hebben aangeklopt met hetzelfde probleem. De Zweedse voetbalbond adviseert clubs nu hun oefenwedstrijden niet meer openbaar te maken. “Op die manier hopen we dat gokbedrijven deze wedstrijden niet meer op het spoor komen, waardoor er ook niet meer op ingezet zal kunnen worden”, aldus Claesson.