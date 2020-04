Dezelfde regels, ongelijke handhaving: afdwingen coronamaatregelen verschilt tussen politiezones

Wie in Brussel, Antwerpen of Oostende de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus overtreedt, vliegt meteen op de bon. In Gent en Leuven is de politie toleranter. Het besluit dat de ­coronamaatregelen beschrijft, geldt voor het hele land. Maar de handhaving ervan verschilt van plaats tot plaats, blijkt uit een rondvraag bij een aantal grote politiezones.

1. Zero tolerance in de grootsteden

“Wij geven geen waarschuwingen meer, de hogere overheden vragen ons om repressief te zijn.” Wouter Bruyns, de woordvoerder van de Antwerpse politie, is duidelijk. Sinds 20 maart schreef zijn korps 858 pv’s uit voor personen en 54 voor handelszaken.

Ook de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene hanteert een ­zero tolerance. Maandag werd er geen enkele waarschuwing meer gegeven. Afgelopen weekend stelde de zone 682 inbreuken vast. Ook de zone Brussel Noord treedt repressief op. “Wij gaan onmiddellijk over tot verbaliseringen”, zegt ook commissaris Kris Allary van de Oostendse politie. “Iedereen kent intussen de maatregelen.”

2. Mildere politie elders

Een ander verhaal in Gent. Daar werden de afgelopen twee weken nog 326 waarschuwingen uitgedeeld, waarvan 156 het voorbije weekend. Er werden 535 pv’s uitgeschreven. “Wanneer het te gortig is, sanctioneren we meteen”, zegt woordvoerder Matto Langeraert. “Zo verbaliseerden we personen die met acht in de wagen zaten, en een man die uit West-Vlaanderen hier boodschappen kwam doen. We legden dit weekend ook een feestje met elf aanwezigen stil.” Anderen krijgen een waarschuwing. Bij een tweede overtreding volgt wel een boete.

Dit weekend moest de Leuvense politie nog een café sluiten. “Maar soms is een waarschuwing meer aan de orde”, klinkt het ook bij de Leuvense hoofdinspecteur Nicolas Del Piero. “Bijvoorbeeld wanneer twee vrienden niet precies anderhalve meter afstand houden, of wanneer iemand alleen op een bankje zit. Een picknick met verschillende gezinnen is er dan weer ver over.”

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vindt het ‘niet fout’ dat er een beoordelingsmarge is voor politiezones en agenten. “Ook de locatie kan een rol spelen”, zegt woordvoerster Nathalie De Bast. “Een druk stadsplein is niet hetzelfde als een kalmere buurt. En de beoordelingsmarge bij de parketten maakt dat ook niet elk pv tot een boete zal leiden.”

3. Regels nog steeds onduidelijk

De bevraagde politiezones krijgen nog steeds erg veel vragen van burgers. “Tal van zaken zijn vandaag toch niet zo duidelijk voor iedereen’, zegt De Bast. ‘Wij sturen nog dagelijks vragen naar het crisiscentrum.”

“Fietsen en lopen mag, maar skaten in principe niet”, zegt Del Piero. “Dat is soms moeilijk te begrijpen voor de burgers. Voor ons is het altijd een inschatting van het moment. We gaan steeds het gesprek aan. Kennen ze de regels? Wat zijn hun intenties, en hoe lang zijn ze al buiten? Het gezond verstand primeert.” Enkele zones hekelen de onduidelijkheid van experts in de media, zoals over de vraag of je je lief mag bezoeken.

4. De bevolking leert bij

De meeste politiezones zien een daling van de inbreuken. “Vele burgers die beboet worden, protesteren niet”, klinkt het in Gent. Ook in Leuven gaan de cijfers omlaag. “Mensen hebben er oren naar. Ze weten dat we dit niet doen om hen te pesten.” De Oostendse politie krijgt telefoontjes van mensen die overtredingen vermoeden. “Maar tot nu toe waren de vaststellingen altijd negatief en ging het bijvoorbeeld om een tv die erg luid stond.” Toch uit een kleine minderheid ook verzet. “Ook wij kregen al te maken met spuwers. We zullen blijven controleren. Zeker nu de paasvakantie eraan komt, én het mooie weer.”