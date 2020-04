Transavia schrapt vluchten tot maart 2021: “Coronavirus zal niet zomaar overwaaien”

De Nederlandse vliegtuigmaatschappij schrapt alle vluchten vanuit Brussel tot maart 2021. Dat liet de maatschappij via e-mail weten aan hun klanten en staat te lezen op hun website. “We verwachten nu eenmaal dat de gevolgen van het coronavirus niet zomaar zullen overwaaien”.

De luchtvaartmaatschappij, die Schiphol, Eindhoven en Rotterdam als thuisbasis gebruikt, heeft aan haar klanten laten weten dat alle vluchten vanaf Brussels Airport uitgesteld worden tot maart 21. “We verwachten dat de gevolgen van het coronavirus nog lang zullen nazinderen”, staat te lezen in de mededeling. “Daarom hebben we besloten om vluchten vanaf Brussel tot maart 2021 op te schorten.” Ook is Brussel een zware investering voor de Nederlandse maatschappij. “Het uitstellen van vluchten is dus ook een kostenbesparing op korte termijn.”

Klanten die al een e-mail in de digitale bus kregen, moeten alvast niet rekenen op een terugbetaling. “Je krijg een voucher waarmee je op een later tijdstip een nieuwe vlucht met ons kan boeken. Dat vanaf ook vanaf een andere luchthaven in Nederland.” Wie nog geen e-mail kreeg en binnenkort toch een vlucht gepland heeft met Transavia moet geen hoop koesteren. “Het doorvoeren van alle annuleren kost tijd maar we doen er alles aan om onze passagiers zo goed en snel mogelijk te informeren.”