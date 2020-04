Politie dient stakingsaanzegging in

De politievakbonden hebben woensdag een stakingsaanzegging ingediend om hun onvrede te uiten over het gebrek aan mondmaskers, zo bevestigt Carlo Medo van NSPV. Een datum om eventueel actie te voeren is er nog niet. Vrijdagochtend, zo raakte intussen bekend, is er overleg op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken De Crem.

De drie politievakbonden NSPV, VSOA en ACV willen niet dat er mondmaskers worden weggehaald bij het zorgpersoneel. “Dat moet duidelijk zijn”, klinkt het.

“Wij hebben een stakingsaanzegging ingediend omdat de overheid weigert de politie tegemoet te komen met mondmaskers. Wij zijn “niet prioritair, zo vernamen we tot onze eigen verbazing”’, zegt Rudi Moerman van de vakbond NSPV. “Alle begrip dat alle beschikbare mondmaskers eerst naar het verplegend personeel gaan. Maar ook agenten komen vaak in contact met mensen en worden ingezet om de verspreiding van corona tegen te gaan. Ook agenten hebben recht op minimale bescherming en die is er nu niet, of geheel onvoldoende en het lijkt inet dat de overheid haast gaat maken om het materiaal te voorzien. Dit kan zo niet verder”.

“Voor sommige opdrachten die politiemensen vandaag doen, zoals grenscontroles, het uiteenhalen van samenscholingen waarbij wel eens wordt gespuwd of tussenkomen in gezinssituaties, krijgen onze mensen echt te weinig bescherming”, zeggen de vakbonden samen.

“Wij wensen dat de overheid haar standpunt heroverweegt en toegeeft dat politiepersoneel wel degelijk een prioritaire beroepscategorie is”, klinkt het. “We willen dat we degelijk worden uitgerust en willen minister Decrem aan tafel krijgen om de modaliteiten voor het gebruik van deze uitrusting te bespreken.”

Federale en lokale politie hebben daarom samen afgesproken om een identieke stakingsaanzegging in te dienen.

“Uiteindelijk zou naast de politieagenten die beschermd moeten worden, de hele bevolking iets beter beschermd zijn, omdat een politieagent tijdens de hele werkdag veel burgers tegenkomt, en wordt bij een gebrek aan een masker, een mogelijke verspreider van de ziekte”, zeggen de vakbonden.

Vrijdag overleg met kabinet De Crem

Of het uiteindelijk tot acties zal komen en wanneer, is nog niet duidelijk. Ze willen vooral gehoord worden en hopen tot een oplossing te komen.

De politiebonden zeggen intussen dat ze vrijdagmorgen samenzitten met vertegenwoordigers van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). “We zijn zeer begaan met de gezondheid van de politiemensen, die in de eerste lijn werken”, klinkt het op het kabinet van de minister. “We gaan nu in overleg kijken welke, in de huidige omstandigheden, de mogelijkheden zijn”.