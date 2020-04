Waasland-Beveren zet spelers en sportieve staf op technische werkloosheid: “Voortbestaan van de club hangt hiervan af”

Na 1B-clubs Virton, Lokeren en Roeselare heeft nu ook eersteklasser Waasland-Beveren beslist om zijn spelers en technische staf op technische werkloosheid te zetten, door de gevolgen van de coronacrisis. Na overleg met de spelersraad besliste de club om de maatregel vanaf woensdag 1 april in te roepen.

De competitie ligt stil en het gevolg is onduidelijk. Om die reden zoeken verschillende clubs naar manieren om geld te besparen, want de (dure) contracten van spelers lopen gewoon door. Bij Anderlecht werd aan de spelers gevraagd een maand loon in te leveren, bij Zulte Waregem werd de technische staf al onder het statuut van technische werkloosheid geplaatst.

Waasland-Beveren gaat nu nog een stapje verder en gaat 1B-clubs Lokeren, Roeselare en Virton achterna door zowel de spelers als de sportieve staf op technische werkloosheid te zetten. Eerder deden de Waaslanders al hetzelfde met de medewerkers van de club. “Een uitzonderlijke situatie vraagt om een uitzonderlijke maatregel”, klinkt het in de persmededeling. “Deze beslissing is wel overwogen genomen. Het voortbestaan van onze club hangt immers af van deze beslissing. Aangezien we niet weten hoelang deze situatie zal aanhouden, evalueren we week na week of we al dan niet deze beslissing verder moeten zetten. Uiteraard wordt deze periode zo beperkt mogelijk gehouden.”

