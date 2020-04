Enkel in Wit-Rusland wordt nog gevoetbald, maar de fans roepen op tot boycot: “Ga niet naar het stadion”

In Wit-Rusland blijven de autoriteiten zich van het coronavirus weinig aantrekken. Ook de voetbalwedstrijden gaan er gewoon door, met publiek. Dat is niet naar de zin van alle fans. De supportersverenigingen van twee clubs riepen woensdag op tot een boycot.

“Het is een moeilijke beslissing voor ons om het team niet meer te steunen, maar de gezondheid van mensen is belangrijker”, postten de fans van HC Neman Grodno op Instagram. De supporters van FK Shakhtyor Salihorsk legden een gelijkaardige verklaring af. “De wedstrijden mogen alleen opnieuw bijgewoond worden als de epidemie ingedijkt is. Ga niet naar het stadion en neem geen buitensporige risico’s. Bedenk of uw vrije dag de gezondheid van uw kinderen en ouders waard is.”

Ondanks felle kritiek uit het buitenland gaan alle sportwedstrijden in Wit-Rusland nog door. President Alexander Lukashenko, al ruim 25 jaar aan de macht, bagatelliseerde onlangs nog het risico op een infectie. Volgens officiële informatie zijn tot nu toe twee mensen overleden aan het coronavirus in Wit-Rusland en zijn er 163 besmettingen.