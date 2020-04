Woensdag is er opnieuw een bewoner van het woon-zorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Pauwels overleden aan het coronavirus. Dat brengt het totaal aantal slachtoffers van covid-19 op negen. Een zware tol voor de bewoners én het personeel. “We zijn bezorgd om ons personeel.”

In het weekend van 21 en 22 maart werd in Sint-Jozef de eerste infectie met het coronavirus vastgesteld. Eén bewoner overleed datzelfde weekend nog. In de week die erop volgde, bezweken nog drie ...