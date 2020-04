Ergotherapeute Inez getuigt over werken in woonzorgcentrum: “De band met onze bewoners is hechter geworden”

Verpleegkundigen en medisch personeel verzetten momenteel bergen werk om patiënten die besmet zijn met het coronavirus te verzorgen. Het Nieuwsblad vroeg ergotherapeute Inez Dams hoe haar job er nu uitziet in woonzorgcentrum Orelia Keiheuvel in Balen. Inez probeert vooral te focussen op de positieve kanten die de coronamaatregelen teweegbrengen, en doet ook nog groepsactiviteiten met de bewoners van het centrum. “We hebben met het ganse team een hechtere band, en ook de band met onze bewoners is hechter geworden.”