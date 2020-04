Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt ziekenhuizen dat ze patiënten best niet te snel naar huis laten gaan

Het zijn de behandelende artsen die beslissen wanneer een patiënt met Covid-19 naar huis mag. Maar, zo waarschuwt viroloog Marc Van Ranst, ziekenhuizen moeten wel voorzichtig blijven dat ze mensen niet te snel uit het ziekenhuis ontslagen.

Nogal wat patiënten die de voorbije weken in een ziekenhuis werden opgenomen en na behandeling werden ontslagen, moesten na een paar dagen opnieuw worden opgenomen. Omdat de symptomen opnieuw de kop op staken.

Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt artsen daarom om toch voorzichtig te zijn bij het te snel naar huis sturen van patiënten.

Artsen die we contacteerden, wilden liever niet reageren maar zeggen wel dat ze nooit iemand laten vertrekken die niet genezen is of die nog niet in staat is om het ziekenhuis te verlaten.

“Als de klinische toestand van de Covid-19-patiënt het toelaat, kan hij/zij uit het ziekenhuis worden ontslagen. Het zijn de behandelende artsen die het licht op groen moeten zetten voor een ontslag uit het ziekenhuis”, klinkt het bij Sciensano.

“Hij of zij krijgt de nodige richtlijnen mee en blijft nog tot minstens 7 dagen na het optreden van de symptomen thuis geïsoleerd, of langer als er nog symptomen zijn”, klinkt het nog.

Cijfers over hoeveel patiënten opnieuw ziek werden nadat ze dachten dat het eindelijk wat beter begon te gaan, zijn er niet.

