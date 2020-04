125 miljoen dollar voor Belgische kankertherapie na positieve resultaten bij uitbehandelde patiënten

Iteos Therapeutics uit Gosselies bij Charleroi heeft 125 miljoen dollar vers geld opgehaald bij voornamelijk Amerikaanse investeerders. Die geloven rotsvast in het biotechbedrijf dat een hoopgevende immunotherapie ontwikkelt die de eerste positieve resultaten heeft opgeleverd in enkele Belgische en Britse ziekenhuizen.

