Sneller vrij door coronacrisis? Drugsverdachte moet in cel blijven omdat enkelbanden op zijn

Een drugsverdachte in de Mechelse gevangenis die met enkelband kon vrijkomen, blijft uiteindelijk in de cel omdat de enkelbanden op zijn, althans die van de Franstalige gemeenschap. Nochtans had justitie net beslist om in tijden van corona zoveel mogelijk verdachten hun voorhechtenis thuis met enkelband te laten uitzitten.

Advocaat Tim Smet die de dertiger bijstaat, begrijpt het niet. “Iedereen was akkoord dat mijn cliënt zijn voorhechtenis met enkelband mocht uitzitten, ook de onderzoeksrechter in Brussel die de zaak doet. Maar omdat er daar blijkbaar geen enkelbanden voorradig zijn, blijft mijn cliënt nu in de cel. Hij zit al drie maanden vast en voelt er zich heel onveilig, met het coronavirus dat rondwaart”. De kompanen van de dertiger kwamen wel al vrij. “Niet omdat mijn cliënt de leider zou zijn. Wel omdat hij later opgepakt is en dus als laatste in het rijtje stond om de gunst van een enkelband te krijgen. Hij blijft nu als enige dus in de cel. Hij blijft achter op de Titanic achter omdat de reddingssloepen op zijn. Zo voelt het voor hem”.

Eerder had het college van Procureurs-generaal nochtans beslist dat zoveel mogelijk verdachten hun voorhechtenis thuis mochten uitzitten, met enkelband, om de sluimerende coronacrisis in de gevangenissen in te dijken. Maar dat besluit lijkt nu, alvast in het zuidelijke landsgedeelte, dode letter te blijven. In Vlaanderen zijn er nog wel enkelbanden voorradig. “Wij willen wel solidair zijn met de Franstaligen maar we vinden dat de enkelbanden een uitzondering moeten blijven en niet de regel mogen worden”, klinkt het op het kabinet van Vlaams minister Zuhal Demir die in Vlaanderen bevoegd is voor de enkelbanden. Demir betreurt voorts dat justitieminister Geens in tijden van corona straffen onder de vijf jaar voorlopig wil opschorten. “Ook kortere straffen moeten volgens ons gewoon uitgevoerd worden”, klinkt het bij Demir.