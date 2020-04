Acht keer meer broodbakmachines verkocht sinds lockdown en da’s niet het enige wat we massaal online kopen

Sinds we verplicht ‘in ons kot’ moeten blijven, is de internetverkoop explosief gegroeid. Vooral producten om thuis te werken (denk aan laptops en printers) maar ook om thuis te overleven – broodbakmachines, diepvriezers en spelconsoles – zijn in trek.

Hoe kopen Belgen nu de meeste winkels gesloten zijn? Marktonderzoeker GfK zocht het uit voor de week van 16 tot 22 maart. De online-omzet groeide met 166 procent, terwijl de verkoop in fysieke winkels met 53 procent zakte. In de elektronicasector slaagde de internetverkoop er zelfs in om de totale omzet stabiel te houden, ondanks het wegvallen van de fysieke verkoop. De kledingverkoop daarentegen is compleet gekelderd: de sector verloor liefst 68 procent van zijn normale weekomzet. Zelfs de modewebshops verkochten 5 procent minder: wie thuiszit, heeft blijkbaar geen nieuwe kleren nodig. Directeur Wim Boesmans van GfK Belgium acht het “zeer waarschijnlijk dat deze indrukwekkende verschuiving naar onlineverkoop een blijvende impact zal hebben op het Belgische winkellandschap”.