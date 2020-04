Zes weken oude baby gestorven aan Covid-19 in de Verenigde Staten

Vreselijk nieuws uit de VS. Vandaag is daar bekend gemaakt dat een zes weken oude baby overleden is aan Covid-19. Het is wellicht het jongste slachtoffertje ter wereld.

In de Verenigde Staten is vandaag het nieuws bekend gemaakt dat een baby van zes weken oud overleden aan de gevolgen van Covid-19.

“Het is met hardverscheurende droefheid (...) dat wij vandaag het eerste pedriatisch dodelijk slachtoffer in Connecticut kunnen bevestigen. Een zes weken oude pasgeborene uit de regio Hartford was vorige week levenloos naar het ziekenhuis gebracht en kon niet meer worden gereanimeerd”, aldus gouverneur Ned Lamont van de staat Connecticut.

“Dit is een virus dat ons zonder mededogen aanvalt. Dit bewijst ook het belang van thuis te blijven en contact met andere mensen te beperken. Uw leven en dat van anderen kan er letterlijk van afhangen. Onze gebeden zijn bij het gezin in deze moeilijke tijd’, zei Lamont nog.

In de Verenigde Staten zijn nu al meer dan 200.000 mensen met het coronavirus besmet geraakt, zo blijkt uit cijfers die de vermaarde Johns Hopkins University woensdag even voor 21.00 uur Belgische tijd heeft gepubliceerd.

De VS heeft reeds 203.608 besmettingen geregistreerd, het hoogste aantal ter wereld. Dat leidde tot minstens 4.361 sterfgevallen. De baby die vandaag overleden is, is wellicht het jongste slachtoffertje van corona in de wereld.