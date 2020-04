Lonkt Camp Nou voor David? Huiskrant Barcelona zet Gent-spits nadrukkelijk in de schijnwerpers

De Spaanse krant El Mundo Deportivo vindt Jonathan David (20) een interessante piste voor FC Barcelona. De Spanjaarden pakten fors uit met de spits van AA Gent en stelden hem met een uitgebreid portret voor.

“Niet alleen een doelpuntenmaker”, “ongelooflijk snel” en “ de nieuwe Haaland”: de Spaanse krant spaart de lof niet voor de Canadees in het portret. El Mundo Deportivo ziet in David de ideale vervanger voor Luis Suarez op termijn. De naam van Lautaro Martinez, het maatje van Romelu Lukaku bij Inter, circuleert ook, maar volgens de huiskrant van de Catalanen is David een betere optie voor de toekomst.