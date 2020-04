Volledige PO1, aangepaste PO2: zo wil de Pro League de competitie afwerken

De Belgische profclubs beslissen vandaag of er na 30 juni nog kan gevoetbald worden. De UEFA staat toe dat het seizoen 2019-20 uitzonderlijk tot begin augustus duurt, maar het is weinig waarschijnlijk dat de meerderheid van onze clubs nog na 30 juni willen verder doen.

De Europese voetbalbond UEFA adviseert de nationale competities om ten laatste op 30 juni het lopende voetbalseizoen af te ronden. Het is een advies, geen verplichting want de deelnemers aan Europees voetbal moeten pas op 3 augustus bij de UEFA worden ingeschreven. In normale jaren is dat half juli. Dit wil zeggen dat landen dit jaar hun nationale competitie tot 3 augustus kunnen laten duren. Dit is vooral een tegemoetkoming aan Engeland, Duitsland, Frankrijk en Spanje waar verliezen van miljarden worden voorspeld indien ze de huidige competitie niet kunnen afwerken, onder meer door claims van tv-rechtenhouders.

Nieuw voorstel

In ons land speelt die claim van rechtenhouders ook. Telenet dreigt ermee de laatste schijf van 20 miljoen euro van het huidig tv-contract niet te betalen indien de Belgische competitie hier en nu wordt stilgelegd. Er is intussen contact geweest tussen de Pro League, de verzameling van profclubs, met de tv-rechtenhouders.

Ten gevolgde daarvan wordt vandaag aan de raad van bestuur van de Pro League het volgende voorstel voorgelegd: indien op 4 mei de trainingen kunnen worden hervat en begin juni wedstrijden worden gespeeld, wordt de volledige Play-off 1 nog afgewerkt. Nummer 7, 8, 9 en 10 uit de Jupiler Pro League zouden PO2 nog afwerken in een KO-reeks met halve finales en een finale. Voor de bekerfinale en de promotiewedstrijd OH Leuven-Beerschot is nog geen datum vastgelegd.

Beerschot won de heenmatch tegen Leuven met 1-0. Foto: BELGA

Dit zou wel betekenen dat PO1 tot in juli doorloopt. Dat wordt een heel harde noot om kraken want om na 30 juni verder te spelen, is een meerderheid van 80 procent nodig. Bovendien werd op de vorige vergadering al beslist om niet na 30 juni verder te doen. Voorlopig lijken alleen Anderlecht en Antwerp geneigd om in juli nog verder te spelen. Vorige week nog vroegen 19 van de 24 profclubs voor onmiddellijke stopzetting en een competitie met 18 clubs zonder play-offs volgend seizoen. “Om een financieel bloedbad te voorkomen”, klinkt het. Waasland-Beveren maakte zijn spelers gisteren al technisch werkloos. Bovendien is het niet zeker dat de coronacrisis begin juni al achter de rug is.

Charleroi, Standard en RC Genk sloten zich toen niet aan bij die 19 clubs. Charleroi en Standard zijn intussen bijgedraaid. In de vergadering van vandaag heeft Genk-voorzitter Peter Croonen, tevens voorzitter van de Pro League, geen stemrecht. Voetballen in juli wordt dus onmogelijk. Als er alsnog in juni wordt hervat, zal voor PO1 een andere oplossing moeten worden gezocht.

Internationaal

Op internationaal vlak ziet bondscoach Roberto Martinez zijn plannen in duigen vallen. Er komen geen oefenduels begin juni. Voor de Rode Duivels betekent dit dat ze pas opnieuw in actie komen op 5 september in Denemarken in de Nations League. De laatste kwalificatieduels voor het EK voetbal in 2021 zijn uitgesteld naar september,, het EK voetbal voor vrouwen verhuist naar 2022. De Red Flames spelen hun eerstvolgende EK-interland op 18 september tegen Roemenië.

De verdere afhandeling van de Champions League en de Europa League is ook uitgesteld tot nader order. De finales kunnen eventueel nog in juli worden afgewerkt.