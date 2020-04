Standard-legende Lucien Levaux overlijdt aan coronavirus

Standard treurt om het heengaan van Lucien Levaux, jarenlang bestuurder, woordvoerder en rechterhand van verschillende voorzitters van de club. De 81-jarige zakenman was een persoonlijke vriend van de Braziliaanse legende Pelé en overleed ten gevolge van covid 19.

In zijn lange carrière bij Standard was Levaux erbij toen de club in 1969 met 2-3 ging winnen op het veld van het ongenaakbare Real Madrid. Standard is nog steeds de enige club die dat voor elkaar kreeg.

Levaux diende onder sterke man Roger Petit en later onder het duo Wauters-Duchêne. Hij maakte het omkoopschandaal Standard-Waterschei mee en probeerde de club nadien herop te bouwen. Al die tijd speelde hij zijn rol als pr-man en woordvoerder.

Levaux was ook vertegenwoordiger van het sportmerk Puma en had in die rol een uitstekende band met de Braziliaanse legende Pelé. In de jaren zeventig haalde hij de Zwarte Parel naar België om een galawedstrijd te spelen met Anderlecht-vedette Paul Van Himst.