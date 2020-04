KBVB rekent af met Kris Wagner

“Beste journalisten, Ik zag dat u geprobeerd heeft mij te contacteren. Ik weet niet goed waarom. Misschien omdat het vandaag 1 april is?”

Op zijn kenmerkende, humoristische, manier nam topadvocaat Kris Wagner woensdag afscheid van zijn publieke leven als bondsprocureur. De man die bij het grote publiek bekend werd om zijn strenge vorderingen, onnavolgbare pleidooien en hilarische imitaties werd dinsdag op non-actief gezet door de raad van bestuur van de voetbalbond. Die stoorde zich al langer aan het eigengereide optreden van zijn bondsprocureur en had hem al diverse waarschuwingen gegeven.

Een schijnbaar onschuldig bericht op Facebook, gepubliceerd op 23 maart, bleek uiteindelijk de druppel. Daarin stelde Wagner “Coronaresist” voor, een “burgerinitiatief tegen corona”. Samen met enkele collega-juristen wilde hij bedrijven en burgers raad geven om de coronacrisis te verslaan. Alleen was een van zijn mede-initiatiefnemers advocaat Walter Damen, in het voetbalmilieu bekend als de ondervoorzitter van Beerschot. Door zich nadrukkelijk te affiliëren met een bestuurder van een voetbalclub overtrad Wagner volgens de voetbalbond de ethische code.

“De KBVB is van oordeel dat de bondsprocureur met zijn recente Facebookposts de grenzen van de sereniteit opzoekt en mogelijks een schijn van partijdigheid creëert”, schrijft de bond in een mededeling. “Een bondsprocureur dient zijn functie onafhankelijk, onpartijdig, discreet en integer uit te voeren.”

Niet onomstreden ontslag

Toch is het ontslag van Kris Wagner niet onomstreden. Als bondsprocureur belichaamt hij de “rechterlijke macht” binnen de bond. Hem de laan uitsturen wekt de indruk dat de raad van bestuur zijn procureur niet onafhankelijk laat werken. Onder anderen Walter Damen, die onrechtstreeks aan de basis ligt van het ontslag van Wagner, betreurt de beslissing van de bond.

“Het initiatief van Kris Wagner was absoluut goed bedoeld. Hij gaat uit van het goede in de mensen, maar blijkbaar had hij rekening moeten houden met het slechte. Kris Wagner is net als ik een vrijdenker. Hij belde me als mens en niet als bondsprocureur. Indien de bond dit niet van zijn bondsprocureur kan verdragen stelt men beter geen onafhankelijke advocaat meer aan in die functie. Dan benoemt men beter een bondsprocureur voor het leven die bij voorkeur in zijn ivoren toren blijft.”

Het aanstellen van Wagner was vorig jaar een van de eerste maatregelen in het elfpuntenplan van CEO Peter Bossaert. De KBVB maakt van de onderbreking in de competitie gebruik om op zoek te gaan naar een opvolger. Wagner zelf beperkte zich tot een mededeling waarop hij de journalisten opriep om in coronatijden te blijven bewegen.

“Ook al is de fitness of uw sportclub gesloten, doe desnoods thuis aan sport! Dit is essentieel voor uw fysieke en mentale welzijn, en heel belangrijk voor uw immuunsysteem. Blijf positief en blijf lachen. Ook vandaag dus op 1 april een Facebook-filmpje van mij om te lachen, waarin ik een enorme blok hout met de blote handen splijt, want de doe-het-zelf zaak is gesloten en ik vond mijn tuingerief niet terug! Stay safe, stay home! Groeten, Kris.”