Schattenjager in Dilbeekse spookvilla krijgt 120 uur werkstraf

Een 25-jarige inbreker uit Molenbeek heeft zijn oorspronkelijke straf van 3 jaar cel verminderd zien worden tot 120 uur werkstraf. Zoals veel andere schattenjagers hoopte Yassine O. in 2018 in de verlaten “spookvilla” van een arts in Dilbeek een verborgen fortuin te ontdekken. Maar de politie betrapte hem. Terwijl Yassine zich in Marokko bevond, werd hij bij ons bij verstek veroordeeld tot 3 jaar cel. Bij zijn terugkeer, werd hij meteen ingerekend, maar hij vroeg een nieuw proces aan.

Yassine bekende zijn deelname aan de inbraak, maar ontkende iets ontvreemd te hebben. De rechter stelde zijn bekentenissen voldoende op prijs om de eerste straf van 3 jaar terug te schroeven tot een werkstraf van 120 uur.(yb)