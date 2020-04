Auto- én fietsverkeer valt stil, treinen rijden stipter

Meer dan acht op de tien Belgen (83 procent) hebben hun verplaatsingen verminderd sinds het begin van de maatregelen tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een enquête van het verkeersinstituut Vias waaraan duizend mensen deelnamen. Uit de bevraging blijkt dat nu zowat de helft van de mensen gedeeltelijk of volledig van thuis werkt. Nog eens een vijfde heeft tijdelijk moeten stoppen met werken.

Dat heeft een grote impact op het verkeersvolume in ons land. “In Brussel is dat met 70 procent gedaald”, zegt Karen Genoe van Vias. “En op basis van de fietstellers, kunnen we stellen dat het aantal fietsers ook ongeveer met die hoeveelheid verminderd is, vooral op de woon-werktrajecten.”

Vias ziet ook dat de treinen sinds de coronamaatregelen veel stipter rijden. “Het aanbod is teruggeschroefd, maar de treinen rijden wel stipter. Tijdens de piekuren zijn er in Vlaanderen tachtig procent minder treinen met vertraging.”

Een overgrote meerderheid van de ondervraagden (96 procent) vindt het logisch om zich enkel te beperken tot essentiële verplaatsingen tijdens deze gezondheidscrisis.(tlb)