Staking bij Delhaize door onvrede over compensaties

In drie Brusselse en één Naamse Delhaize werd gisterochtend gestaakt. Het personeel is er niet tevreden met de compensaties die de directie voorstelt voor “de mensen die blijven werken in deze moeilijke omstandigheden”. Langs Vlaamse kant werd verrast gereageerd op de acties. “Dinsdagavond zijn we tot een akkoord gekomen met alle bonden”, zegt Stijn Vandercruysse van de liberale bond ACLVB. “Nu stellen we vast dat er toch acties worden gevoerd. Mogelijk heeft de Franstalige bond CNE een inschattingsfout gemaakt of de achterban onvoldoende geconsulteerd. Hier in Vlaanderen heb ik geen weet van mogelijke acties.”

Gisteren zaten de bonden en directie van Delhaize daarom nog eens aan tafel. “Sowieso hadden ze al de vijf extra verlofdagen en een compensatie in de vorm van meer maaltijdcheques en extra korting binnen de winkel beloofd. Nu is ook afgesproken dat er mondmaskertjes komen voor het personeel en dat de winkels in toeristische zones die op zondag open waren, die dag sluiten.” Vandaag zitten de bonden ook aan tafel met Lidl en Colruyt. Eerder waren er al akkoorden met Aldi en Carrefour over extra compensaties en veiligheidsmaatregelen voor het personeel. (csn)