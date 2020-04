Jambon geeft fout toe in Vlaamse onthouding voor Europees geld

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) geeft toe dat de Vlaamse positie over de stemming in de Europese Raad over het Europees coronanoodfonds “misschien beter doorgesproken had moeten worden binnen de regering”. Door die houding moest ons land zich als enige onthouden in de Europese stemming die 37 miljard euro ongebruikte fondsen vrijmaakt om lidstaten te steunen.

Onbegrijpelijk, klonk het ook bij meerderheidspartijen CD&V en Open VLD. Vooral omdat de houding van Vlaanderen niet officieel was doorgesproken op een ministerraad. Jambon erkent nu dat dat fout was. “Wij hadden in de regering doorgesproken dat er weinig geld uit het coronafonds naar Vlaanderen kwam en dat dat geen goede zaak was”, klonk het woensdagmiddag. “In de lijn daarvan hebben we positie ingenomen.” Te snel, erkent Jambon. Intussen zijn er binnen de Vlaamse regering afspraken gemaakt om dat in de toekomst te vermijden. (mvdr)