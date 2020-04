42.828 Vlaamse ondernemers krijgen steun

“We spreken hier niet over enkele tientallen miljoen, maar over miljarden.” Minister-president Jan Jambon (N-VA) en de voltallige Vlaamse regering tasten diep in de buidel om ondernemers te steunen die getroffen worden door de coronacrisis. Vorige week al lanceerde de Vlaamse regering een hinderpremie ter waarde van 4.000 euro voor ondernemers die hun zaak moesten sluiten.

Bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen kwamen sinds vrijdag al 67.652 aanvragen binnen, waarvan er 42.828 werden goedgekeurd. Dat blijkt uit cijfers van minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). De overheid hoopt die eerste premies nog deze week te kunnen uitbetalen. Voor de zowat 25.000 aanvragen die nog geen groen licht kregen, is een manuele controle nodig. De verwachting is wel dat er nog een groot deel de goedkeuring zal krijgen. Ondernemers hebben nog tijd tot en met 5 mei om hun aanvraag in te dienen.

Woensdagmiddag lanceerde de Vlaamse regering ook nog een tweede reeks maatregelen, specifiek voor ondernemingen en start-ups die wel aan de slag blijven, maar door de crisis economische schade lijden. Voor hen ligt een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro netto klaar. De nieuwe premie is onder meer bedoeld voor tandartsen, kinesisten, schilders, loodgieters, cateraars of toeristische winkels. Voorwaarde is wel dat de omzet tussen 14 maart en 30 april minstens 60 procent lager is dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor starters moet er sprake zijn van een daling van 60 procent ten opzichte van het financieel plan. Ook wie zelfstandige is in bijberoep kan nu onder bepaalde omstandigheden rekenen op overheidssteun.

De Vlaamse regering maakt de komende dagen ook werk van een noodfonds voor sectoren als cultuur, sport en jeugd. Daar zou zo’n 200 miljoen euro inzitten. Hoe die verdeeld wordt, moet eerstdaags blijken. (mvdr)