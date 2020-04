“Zijn krukken waren geen handicap: hij bleef een uitzonderlijke politieman”

Een 7,65 millimeter-kogel die bleef steken tussen twee ruggenwervels. Het scheelde niet veel of het leven had toen al voorbij kunnen zijn voor Ronny Moechars (66) uit Wellen. We spreken over 1 december 1976. De Limburgse flik was op dat moment nog maar een jaar en vier maanden als stagiair actief bij de gerechtelijke politie in Brussel. Het was de tijd van het zware banditisme. De dag begon met een melding van een hold-up in het stempelkantoor in Brussel-Zuid, wat een regelrecht bloedbad bleek. Dezelfde dag nog moest de jonge Moechars – 23 nog maar – uitrukken voor de ontsnapping van een gevaarlijke gangster en ’s avonds volgde nog een achtervolging op een Nederlandse pooier. Bij die laatste interventie liep het fout. Pooier Robert Kappenburg vuurde op de agenten en een van de kogels doorboorde de long van Moechars. “Ik lag twaalf dagen op intensieve”, getuigde de speurder daar zelf ooit over in een interview. “Daarna volgde de rugkliniek, waar de specialist zei: Je zal nooit meer lopen. Ik was kwaad. Die man heeft mijn wil aangewakkerd.”

De manier waarop Ronny Moechars met de schietpartij omging, typeert volgens familie, vrienden en collega’s helemaal hoe hij in het leven stond. Vechtend tegen onrecht, maar geen zin in zelfbeklag. Altijd vastberaden tot het uiterste, zelfs al was dat niet de simpelste weg. “Ook typisch Ronny: hij is nooit kwaad geweest op de man die hem neerschoot”, zegt zijn vriendin Ingrid Goorts. Want dat was part of the job. “Hij zei: Ach, ik pak dat allemaal niet persoonlijk op. Want die gast had dat niet per se op mij bedoeld. Ongelooflijk.”

Stockholmsyndroom

Als zoon van een Duitse beroepsmilitair droomde Ronny Moechars van een lange carrière ten dienste van de maatschappij. Een kogel zou zijn carrière als flik dus niet afremmen. Om toch nog te kunnen werken, gaf hij een lager percentage invaliditeit aan. Na een lange revalidatie, en sindsdien een leven op twee krukken, hervatte hij in 1980 zijn loopbaan bij de federale politie in Tongeren. Daar jaagde hij nog jarenlang op de grootste criminelen. “Ronny heeft zich op een bewonderenswaardige manier opgewerkt van inspecteur tot hoofdinspecteur en commissaris”, zegt zijn gewezen collega Nico Cilissen, die 35 jaar met hem heeft samengewerkt. “Ronny leefde dan wel op twee krukken, zijn handicap maakte niets uit. Hij was zo gedreven en ook echt een teamspeler. Destijds hebben we samen grote internationale zaken aangepakt. Scandinavische bendes opgerold of zelfs organisaties blootgelegd die rechtstreeks in contact stonden met de grote Pablo Escobar.”

Hij voerde ook het onderzoek naar de beruchte Zweedse gangster Clark Olofsson, die aan de basis lag van het Stockholmsyndroom. Om mee te kunnen doen aan observaties hadden zijn collega’s zelfs persoonlijk een autootje verbouwd, zodat zijn beperking geen rol meer speelde. “Tijdens de jaren 90 begonnen we ook met de telefoontaps. Daarbij was Ronny een van onze belangrijkste mannen.”

Land van Ooit

De politiehervorming bracht hem uiteindelijk bij de corruptiebestrijding binnen de federale politie en eind 2007 kreeg Moechars het dossier ‘Land van Ooit’ op zijn bord. Het Tongerse pretpark kwam in opspraak voor gesjoemel met subsidies. Het was speurder Ronny die achterhaalde dat zijn eigen diensthoofd een proces-verbaal over mogelijke corruptie had verduisterd omdat dat politiek allemaal wat te gevoelig lag. De rechercheur kreeg daarvoor tweemaal gelijk in de rechtbank, maar werd door zijn oversten wel langs alle kanten tegengewerkt en in een hoekje geduwd. “Toch heeft Ronny Moechars het aangedurfd om tegen het politie-establishment een procedure aan te spannen”, zegt zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. “Het getuigt hoe moedig die man was. Een grote, uitzonderlijke politieman die absoluut niet tegen onrecht kon. Ook al was het David tegen Goliath en kreeg hij van bepaalde oversten een ezelsstamp te verwerken. Hij was een dossiervreter die altijd de waarheid aan het licht wilde brengen.”

Twaalf dagen geleden werd de intussen gepensioneerde agent ziek. Lichte koorts, droge hoest en vermoeidheid waren de eerste symptomen. Covid-19 was de diagnose. Hij is maandagavond aan het virus overleden. Zijn vriendin Ingrid, zijn zoon en twee dochters konden nog op een liefdevolle manier afscheid van hem nemen. “Ik heb altijd gezegd dat Ronny zijn memoires eens moest opschrijven”, zegt Ingrid. “Die tijd heeft hij helaas niet gehad. Maar ik hoop dat de mensen zijn integriteit zullen koesteren en dat hij misschien ook mensen zal inspireren.”