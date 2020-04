Daar komen de dieren

Bijna overal ter wereld moet de mens in zijn ‘kot’ blijven. En dat betekent dat het op straat rustig is. Erg rustig. Daarom dachten enkele dieren hun kans te grijpen en de steden te heroveren als hun territorium. Overal ter wereld duiken ze op in het straatbeeld. Van pauwen in Spanje en herten in Sri Lanka tot apen in Thailand en een poema in Chili. En in het noorden van Wales maakte een kudde wilde geiten een rustige wandeling door het kuststadje Llandudno. Extra bonusje: de groene hagen van een residentiële wijk die een lekkere snack betekenen. Ook in ons land is er wildlife te spotten. In de provincie Antwerpen werd dinsdagochtend een zwervende wolf gefotografeerd. Volgens WelkomWolf werd het dier eerst gezien op de terreinen van een betonbedrijf in Herentals, maar was het enkele uren al gespot aan de andere kant van het Albertkanaal. De kans dat het dier effectief gezwommen heeft, is volgens WelkomWolf erg klein. “Meer dan waarschijnlijk gebruikte de wolf een brug of sluis, want zwemmen over dit kanaal met steile betonnen oevers staat gelijk aan zelfmoord”, klinkt het.(sgg)