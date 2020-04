Antwerpse acteur maakt clip in leeg New York: “De stad die nooit slaapt, is veranderd in een slaapstad”

Antwerpen -

Het lijkt een trailer van een snoeiende Hollywood-actiefilm, maar de boodschap die de Antwerps-Georgische acteur Bond Mgebrishvili (28) verkondigt in het filmpje dat hij op zijn Facebookpagina postte, is precies tegenovergesteld: New Yorkers, blijf in uw kot. Ook de stad die nooit slaapt, is nu stilgevallen.