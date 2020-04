Goed nieuws voor Kums en co: huurlingen Anderlecht ontsnappen aan inleveren maandloon

Je kunt dezer dagen beter verhuurd zijn door Anderlecht. Terwijl RSCA al zijn kernspelers vraagt om hun loon voor april af te staan – er is nog altijd geen akkoord – laat het al zijn uitgeleende spelers ongemoeid. Nochtans betaalt paars-wit bij jongens als Kums, Sanneh, Musona en Makarenko nog steeds (een deel) loon. Huurspelers in het buitenland werden vaak al gecompenseerd met een premie, die niet meer afgepakt kan worden.

Anderlecht telt 19 uitgeleende spelers. Zes van hen spelen bij andere Belgische clubs en alleen Thomas Didillon (RC Genk) wordt volledig door zijn huurclub betaald. In het geval van Sven Kums (AA Gent), Buba Sanneh (KVO), Knowledge Musona (Eupen), Yevheni Makarenko (KV Kortrijk) en Olivier Dhauholou (Waasland-Beveren) draait RSCA – deels of integraal – op voor de loonkosten. Vaak is dat nog een serieuze som, want Musona bijvoorbeeld verdiende in het Astridpark jaarlijks 1.156.000 euro bruto plus matchbonussen.

Terwijl bij paars-wit de discussie woedt over het afstaan van een maandloon, kregen die uitgeleende jongens niets te horen. Daarom wou KV Oostende al een brief naar Brussel sturen met de vraag of de huurprijs van Sanneh niet kon zakken als de verdediger een maand niet wordt betaald. Maar het zal niet nodig zijn, want Sanneh behoudt zijn wedde, net als de andere huurlingen. Anderlecht moeit zich niet in de kleedkamers van andere teams.

Daarnaast heb je nog een huurlingenleger in het buitenland. Denk aan Saief, Milic, Vranjes, Sa, Lawrence, Thelin, Dauda, Delcroix, Nkaka, Abazaj, Adzic en Saelemaekers. Zij staan niet meer op de loonlijst van Anderlecht en voor hen is er dus geen probleem. Als ze werden uitgeleend met loonverlies, werden een aantal van hen al gecompenseerd met een tekenpremie. Die kregen ze al bij de ondertekening van hun contract en kan dus niet meer ingetrokken worden. De buitenlandse werkgever beslist dus over hun centen.

Makelaars ook solidair?

In deze coronatijden zijn er dus grote besparingen bij Anderlecht. Overal waar het kan, wordt er afgeknabbeld. Dat geldt ook bij de makelaarskosten. Paars-wit vroeg aan een aantal zaakwaarnemers die nog financiële schijven moeten ontvangen voor transfers om een percentage van dat bedrag te laten vallen. Wie dat doet, kan snel uitbetaald worden. Wie weigert, zal veel langer moeten wachten op zijn geld.

Faes (KV Oostende) heeft vragen bij loonsvermindering

KV Oostende vraagt de spelers niet om een maand loon in te leveren, maar wel 50 procent van hun salaris voor april. Groepsverzekering en eventueel tekengeld worden wel betaald, voordelen in natura blijven behouden. Maar Wout Faes heeft vragen. Hij wordt sinds januari betaald door Stade Reims als huurling met een mooie loonsverhoging. Eigenlijk betaalt KVO hem en stort Reims dat geld later terug. De verdediger vraagt zich af Oostende dan wel een halvering kan vragen. Om eventuele regelingen te treffen met spelers die geleend worden van Zulte Waregem (Sylla), Charleroi (Niane) en Antwerp (Verstraete) zal KVO contact opnemen met die clubs.