VS beschuldigen China ervan te liegen over aantal doden door Covid-19

China heeft gelogen over zijn balans van het nieuwe coronavirus, en zowel minder besmettingen als minder doden gerapporteerd dan er in werkelijkheid zijn. Dat concluderen de Verenigde Staten volgens een rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst.

Het agentschap Bloomberg berichtte woensdag op basis van getuigenissen van drie anonieme bronnen over het vertrouwelijke rapport dat vorige week aan het Witte Huis werd doorgespeeld. De inlichtingendienst schat dat het aantal doden en besmettingsgevallen dat door Peking is gemeld niet klopt, en opzettelijk lager werd gehouden dan de realiteit. De bronnen wilden niet in detail treden.

“De bewering dat de Verenigde Staten meer coronavirusdoden hebben dan China is vals. De Chinese Communistische Partij heeft gelogen en zal blijven liegen over het coronavirus om het regime te beschermen”, reageerde de republikeinse senator Ben Sasse op het rapport.

“De Amerikaanse inlichtingendienst heeft nu bevestigd wat we al wisten: China verbergt al maanden de ernst van dit virus”, voegde zijn collega William Timmons eraan toe. “De wereld betaalt nu voor hun fouten.”

Michael McCaul, een Republikein in de commissie buitenlandse zaken, merkte op basis van het rapport ook op dat de Chinese autoriteiten “de werkelijke tol van degenen die met de ziekte besmet waren, hebben verborgen”.

“Cijfers aan de lichte kant”

De regering van Donald Trump, te beginnen met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, was de afgelopen weken al zeer kritisch over China en zei dat het tegen de rest van de wereld onvoldoende transparant was en is over de omvang van de epidemie. Maar tot dusver hadden ze Peking er niet zo duidelijk van beschuldigd te liegen over zijn balans.

Woensdag, enkele uren na de berichten over het rapport, zei Trump dat hij geen rapport van de inlichtingendiensten had ontvangen over een Chinese doofpotoperatie, dat “we echt niet weten of ze onderrapporteerden” en dat hij net nog een heel goed telefoontje had met Xi Jinping over onder meer handel. Al zei Trump ook: “Ik ben geen boekhouder van China. Maar hun cijfers lijken een klein beetje aan de lichte kant te zijn, en ik ben lief als ik dat zeg.”

Vicepresident Mike Pence zei aan CNN: “De realiteit is dat we het minder slecht gesteld zouden kunnen hebben als China tegemoetkomend was geweest. Wat nu duidelijk lijkt, is dat lang voor de wereld in december te weten kwam dat China hiermee kampte, en misschien een maand eerder dan dat, de uitbraak in China echt was.”

Volgens immunoloog en adviseur van het Witte Huis Deborah Birx interpreteerde de medische gemeenschap de Chinese data als: “Dit was serieus, maar kleiner dan iedereen verwachtte”. “Omdat, denk ik, we waarschijnlijk een significante hoeveelheid van de data misten, nu we zien wat gebeurd is in Italië en in Spanje”, verklaarde ze dinsdag.

Enorme hoeveelheden urnen

China, waar de eerste patiënt in december officieel werd ontdekt, heeft volgens de door het regime officieel vrijgegeven cijfers 3.312 sterfgevallen en 81.554 gevallen geregistreerd. Of minder dan de Verenigde Staten, waar Covid-19 tot nu toe meer dan 4.600 mensen heeft gedood en meer dan 209.000 mensen heeft besmet, volgens de Johns Hopkins University-telling.

Maar veel experts zijn van mening dat de Chinese gegevens grotendeels ondergewaardeerd zijn. Ze baseren zich onder meer op het grote aantal gezinnen dat de afgelopen dagen urnen heeft opgehaald met de as van hun geliefden na het opheffen van de lockdown in Wuhan, de bakermat van de pandemie, en enorme hoeveelheden urnen die aan mortuaria geleverd zijn.

