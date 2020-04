Bondsprocureur Kris Wagner reageert op eigenzinnige wijze op ontslag: “Hierbij een filmpje waarin ik een blok hout splijt”

Advocaat Kris Wagner heeft woensdagavond in geheel eigen stijl gereageerd op zijn ontslag als bondsprocureur van de voetbalbond. Hij verspreidde een tekst waarin hij “een positieve boodschap” wil blijven uitdragen.

“Beste journalisten, ik zag dat u geprobeerd heeft mij te contacteren. Ik weet niet goed waarom. Misschien omdat het vandaag 1 april is? In ieder geval, ook al zijn er in deze Lockdown tijden heel veel mensen die het moeilijk hebben, hetzij omwille van zware ziekte of een overlijden in de familie, hetzij omwille van financiële moeilijkheden, hetzij omdat ze dubbele shiften draaien en grote risico’s lopen in de gezondheidszorg, hetzij omdat ze zich ontredderd voelen door de onzekerheid en het gebrek aan sociaal contact, dan nog wil ik een positieve boodschap blijven uitdragen.”

“Blijf bewegen! Ook al is de fitness of uw sportclub gesloten, doe desnoods thuis aan sport! Dit is essentieel voor uw fysieke en mentale welzijn, en heel belangrijk voor uw immuunsysteem. Blijf positief en blijf lachen. Ook vandaag dus op 1 april een Facebook filmpje van mij om te lachen, waarin ik een enorme blok hout met de blote handen splijt, want de doe-het-zelf zaak is gesloten en ik vond mijn tuingerief niet terug! Stay safe, stay home! Groeten, Kris.”

Woensdagmiddag maakte de voetbalbond bekend dat het bondsprocureur Kris Wagner de laan uitstuurde. “De positie van de Bondsprocureur stond al langer onder druk, maar was door diens publieke Facebookposts van afgelopen week niet langer houdbaar. Een Bondsprocureur dient zijn functie onafhankelijk, onpartijdig, discreet en integer uit te voeren. De KBVB is van oordeel dat de Bondsprocureur met zijn recente Facebookposts de grenzen van de sereniteit opzoekt en mogelijks een schijn van partijdigheid creëert”, verklaarde de KBVB.

